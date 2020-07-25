Автор супергола в ворота Аталанты Чалханоглу привлек внимание немецких клубов

Хакан Чалханоглу может вернуться в Бундеслигу. Об этом сообщает Calciomercato.

Забивший шикарный гол со штрафного в ворота Аталанты во вчерашнем матче Серии А турецкий полузащитник Милана Хакан Чалханоглу привлек внимание клубов Бундеслиги.

По информации источника, сразу три клуба высшего немецкого дивизиона: Герта, РБ Лейпциг и Шальке заинтересовались мастером дальних ударов. Издание отмечает, что клубы Бундеслиги заинтересованы в трансфере уже сейчас и сделают предложение Милану по окончании футбольного сезона в Италии.

Отметим, контракт турецкого хавбека с Миланом завершается в июне 2021 года.

В текущем сезоне Чалханоглу сыграл за Россонери 36 матчей, забив 10 голов и отдав 8 голевых передач.

Напомним, Чалханоглу уже выступал в Германии, играя за Гамбург, Карлсруэ и Байер. Оттуда турок перебрался в Милан в 2017 году.