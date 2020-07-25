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Колос после Динамо снял скальп с Днепра-1 в плей-офф УПЛ (Видео)

Колос после Динамо снял скальп с Днепра-1 в плей-офф УПЛ (Видео)
18:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
Сегодня, 25 июля, состоялся первый полуфинальный матч плей-офф украинской Премьер-лиги за право выхода в Лигу Европы 2020/21 Колос - Днепр-1. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась победой команды из Ковалевки со счетом 4:1.

Игра была нервной с большим количеством фолов, но рефери Екатерина Монзуль несколькими желтыми карточками остудила пыл игроков и встреча прошла в честной борьбе. В первом тайме хозяевам удалась ударная трехминутка, в ходе которой подопечные Руслана Костышина забили два гола. Сначала Ориховский на 23-й минуте головой замкнул навес с правого фланга от Антюха, а затем сам Денис с небольшим рикошетом от защитник поразил угол ворот Клищука.

Видеообзор матча Колос - Днепр-1 (4:1)

По перерыву команды обменялись голами в течении трех минут. Днепряне на 48-й минуте отквитали один мяч усилиями Тейлора и Супряги. Первый, расшатав оборону Колоса, навесил в штрафную, а второй замкнул передачу партнера, Волынцу не повезло и он вместе с мячом залетел в ворота (организаторы записали на вратаря автогол, - прим. ред.). В следующей же своей атаке Колос вернул гандикап в два мяча: Антюх оформил дубль после грубейшей ошибки Клищука на выходе из ворот. Под занавес поединка на 88-й минуте встречи Морозко в контр-атаке поставил финальную точку в матче.

Отметим, по решению УАФ и Минздрава матч прошел со зрителями на трибунах:

 
 
 
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Ми безмежно раді, що ви повернулись

Публикация от ФК «Колос» Ковалівка (@fckoloskovalivka)

Таким образом, Колос вышел в финал плей-офф УПЛ, где сыграет с победителем пары Александрия - Мариуполь (начало матча сегодня в 19:30, - прим. ред.). Финальная игра состоится в среду, 29 июля.

Напомним, в заключительном матче чемпионата Украины Колос сенсационно обыграл Динамо.

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Футбол, УПЛ, ФК Колос, ФК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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