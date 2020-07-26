Лига чемпионов: все потенциальные соперники Динамо

Известны все потенциальные соперники «Динамо» в квалификации ЛЧ.

В третьем квалификационном раунде ЛЧ киевляне могут сыграть против венского «Рапида», «Ренна», ПАОКа, АЗ, загребской «Локомотивы», «Виктории» и «Трабзонспора».

«Динамо» узнало имена потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов, сообщает Sport Arena.

Киевский клуб начнет свой путь в ЛЧ с третьего квалификационного раунда в числе сеяных команд пути представителей лиг - выше рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА только у «Бенфики» (Лиссабон, Португалия). Также «Динамо» не сможет встретиться с «Гентом» (Бельгия) и российским «Краснодаром», которые также в списке сеяных.

Таким образом, возможными соперниками "Динамо" могут стать семь команд: «Рапид» (Вена, Австрия), «Ренн» (Франция), ПАОК (Салоники, Греция), АЗ (Алкмаар, Нидерланды), «Локомотива» (Загреб, Хорватия), «Виктория» (Пльзень, Чехия) и «Трабзонспор» (Турция). Из перечисленного выше списка только «Ренн» гарантировал себе участие в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, другим командам необходимо ради этого преодолеть дополнительный раунд квалификации.

Жеребьевка третьего раунда квалификации запланирована на 31 августа. Матчи этого этапа пройдут в один круг и будут разбиты на два игровых дня - 15 и 16 сентября.