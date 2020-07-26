Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
От коронавируса умер врач сборной Украины
От коронавируса умер врач сборной Украины
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)

Лига чемпионов: все потенциальные соперники Динамо

Лига чемпионов: все потенциальные соперники Динамо
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф Укринформ
Известны все потенциальные соперники «Динамо» в квалификации ЛЧ.

В третьем квалификационном раунде ЛЧ киевляне могут сыграть против венского «Рапида», «Ренна», ПАОКа, АЗ, загребской «Локомотивы», «Виктории» и «Трабзонспора».

«Динамо» узнало имена потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов, сообщает Sport Arena.

Киевский клуб начнет свой путь в ЛЧ с третьего квалификационного раунда в числе сеяных команд пути представителей лиг - выше рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА только у «Бенфики» (Лиссабон, Португалия). Также «Динамо» не сможет встретиться с «Гентом» (Бельгия) и российским «Краснодаром», которые также в списке сеяных.

Таким образом, возможными соперниками "Динамо" могут стать семь команд: «Рапид» (Вена, Австрия), «Ренн» (Франция), ПАОК (Салоники, Греция), АЗ (Алкмаар, Нидерланды), «Локомотива» (Загреб, Хорватия), «Виктория» (Пльзень, Чехия) и «Трабзонспор» (Турция). Из перечисленного выше списка только «Ренн» гарантировал себе участие в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, другим командам необходимо ради этого преодолеть дополнительный раунд квалификации.

Исмаилов жестко нокаутировал Емельяненко (Видео)

Жеребьевка третьего раунда квалификации запланирована на 31 августа. Матчи этого этапа пройдут в один круг и будут разбиты на два игровых дня - 15 и 16 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
02 УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)
03 Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
04 Макгрегор забил несколько пенальти для Рамоса (Видео)
05 Колос после Динамо снял скальп с Днепра-1 в плей-офф УПЛ (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь