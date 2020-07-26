Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
Шевченко - в топ-50 футболистов XXI века
От коронавируса умер врач сборной Украины
От коронавируса умер врач сборной Украины
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
UFC: видео боя Уиттакер - Тилл
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)
Технический нокаут в бою Вердум – Густафссон (Видео)

Сборная худших чемпионов Англии

Сборная худших чемпионов Англии
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Укринформ
The Sun определило сборную худших чемпионов АПЛ.

Издание The Sun составило символическую сборную худших чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Сама сборная опубликована на сайте британского таблоида.

В команду худших чемпионов АПЛ вошли Костел Пантилимон (Румыния, "Манчестер Сити", 2013/14), Александр Бюттнер (Голландия, "Манчестер Юнайтед", 2012/13), Игорь Степанов (Латвия, "Арсенал", 2001/02), Паскаль Сиган (Франция, "Арсенал", 2003/04), Юрий Жирков (Россия, "Челси", 2009/10), Жозе Босингва (Португалия, "Челси", 2009/10), Джек Родуэлл (Англия, "Манчестер Сити", 2013/14), Даррон Гибсон (Ирландия, "Манчестер Юнайтед", 2008/09, 2010/11), Хуан Куадрадо (Колумбия, "Челси", 2014/15), Жереми Альядьер (Франция, "Арсенал", 2001/02, 2003/04) и Матея Кежман (Сербия, "Челси", 2004/05).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Транфсер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
02 Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
03 УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)
04 Макгрегор забил несколько пенальти для Рамоса (Видео)
05 Конте прокомментировал "переход" Месси в Интер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь