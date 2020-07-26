Сборная худших чемпионов Англии

Издание The Sun составило символическую сборную худших чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ).
Сама сборная опубликована на сайте британского таблоида.
В команду худших чемпионов АПЛ вошли Костел Пантилимон (Румыния, "Манчестер Сити", 2013/14), Александр Бюттнер (Голландия, "Манчестер Юнайтед", 2012/13), Игорь Степанов (Латвия, "Арсенал", 2001/02), Паскаль Сиган (Франция, "Арсенал", 2003/04), Юрий Жирков (Россия, "Челси", 2009/10), Жозе Босингва (Португалия, "Челси", 2009/10), Джек Родуэлл (Англия, "Манчестер Сити", 2013/14), Даррон Гибсон (Ирландия, "Манчестер Юнайтед", 2008/09, 2010/11), Хуан Куадрадо (Колумбия, "Челси", 2014/15), Жереми Альядьер (Франция, "Арсенал", 2001/02, 2003/04) и Матея Кежман (Сербия, "Челси", 2004/05).