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Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)

Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Обновлено 14:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В субботу, 25 июля, состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии Брешия - Парма. Встреча, проходившая на стадионе "Марио Ригамонти", завершилась победой гостей со счетом 1:2. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Весь экшн противостояния случился во второй половине матча. На 59-й минуте поединка фланговый защитник Пармы Маттео Дармиан после проникающей передачи партнера с лини вратарской открыл счет в игре. Через три минуты хозяева отквитались усилиями Даниэле Дессены, который после ошибки кипера хозяев Лоренцо Андреначчи, оказался на выгодной позиции и легко переправил круглого в ворота. Финальную точку в игре поставил Деян Кулусевски: шведский полузащитник после блестящего розыгрыша аута обводящим ударом закрутил мяч в самую "девятку" ворот Андреначчи.

Видеообзор матча Брешия - Парма (1:2)

Таким образом, Парма (46 очков) поднялась на 10-е место в турнирной таблице Серии А. Брешия (19-е место, 24 очка) - уже мыслями в Серии B.

В предпоследнем туре итальянского первенства Парма примет Аталанту (28.07.20), а Брешия отправится в гости к Лацио (29.07.20).

Напомним, в еще одном вчерашнем матче Интер справился с Дженоа.

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Все по теме:

ФК Парма, Серия А, Футбол, ФК Брешия.

Автор:

Телеграф
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