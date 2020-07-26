Футбольное безумие из-за VAR - в матче Наполи - Сассуоло (Видео)

Вчера, 25 июля, состоялся матч 36-го тура чемпионата Италии Наполи - Сассуоло. Игра прошла на стадионе "Сан-Паоло" и завершилась со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этой встречи.

Наполи продолжает борьбу за место в Лиге Европы и команда, мотивированная Дженнаро Гаттузо, с первых минут захватила инициативу, что вылилось в забитый мяч. На восьмой минуте встречи правый защитник неаполитанцев Эльсеид Хюсай мощно пробил из-за пределов штрафной - голкипер гостей Андреа Консильи на такой выстрел среагировать не успел. Хозяева продолжали давление и создавали моменты, в одном из которых Инсинье не реализовал выход один на один, а Сассуоло стал играть на контр-атаках. Гости забили в ответ, однако рефери не засчитал взятие ворот Джуричичем из-за очевидного офсайда. Через некоторое время все тот же Джуричич забил еще один гол - и опять положение вне игры.

Невероятно, но во втором тайме форвард Сассуоло Капуто забил очередной не засчитанный гол гостей - рефери после просмотра VAR зафиксировал мини-офсайд у нападающего. Шоу VAR продолжилось и еще один мяч Сассуоло был отменен из-за офсайда. Демотивированные гости под занавес поединка пропустили атаку неаполетанцев, которая завершилась мощным, а главное точным выстрелом хавбека сборной Бразилии Аллана.

Видеообзор матча Наполи - Сассуоло (2:0)

Парад справедливых решений VAR позволил Наполи (7-место, 59 очков) приблизиться к Милану в турнирной таблице Серии А. Сассуоло (48 очков) - восьмой.

В следующем туре Суссуоло сыграет дома с Дженоа (29.07.20), а Наполи отправится в гости к Интеру (28.07.20)

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