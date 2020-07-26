Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Манчестер Сити сможет принять Реал в Англии, несмотря на вспышку коронавируса
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)
Боксер перепутал виды спорта и начал добивать соперника в стиле ММА (Видео)

Известный комментатор Вацко путешествует Украиной (Фото)

Известный комментатор Вацко путешествует Украиной (Фото)
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Виктор Вацко, путешествуя по Украине, показал красоты родной страны.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко посетил Замок-Музей Радомисль, знаменитый единственным в Европе Музеем украинской домашней иконы, в поселке Радомышле (Житомирская область).

"Наша Украина - невероятно живописная!", - написал Вацко у себя на страничке в Instagram, прикрепив фотографию с замком.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наша Україна - неймовірно мальовнича! #мандруйукраїною #loveukraine #ukraine #ukrainebeauty #красаукраїни

Публикация от Viktor Vatsko (@v.vatsko)

Справка: После проведенной реставрации "Замок-музей Радомысль" представляет собой полностью восстановленное средневековое фортификационное сооружение с  аутентичными интерьерами XVII-XIX веков. Замок общей площадью 2500 кв. м. не имеет рукотворного фундамента, он построен на гранитной скале, уходящей вглубь земли на километры, и способен простоять века. Внутри замка, благодаря толстым каменным стенам, целый год сохраняется одинаковая температура + 18 °. Здесь все поражает духом древности. Величественные стены, дубовые перекрытия под потолками, балконы в концертном зале и бойницы, через которые защитники когда-то отстреливались от неприятелей..

Ранее Вацко в программе Вацко Light взял интервью у автора первого гола в истории сборной Украины на чемпионатах мира Андрея Русола.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Виктор Вацко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
02 Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо
03 УЕФА напомнил о суперголах Шахтера в Лиге Европы (Видео)
04 Бокс. Бентли тяжелыми ударами заставил сдаться Холла (Видео)
05 Потрясающий выстрел Кулусевски - в обзоре матча Брешия - Парма (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь