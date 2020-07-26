Известный комментатор Вацко путешествует Украиной (Фото)

Виктор Вацко, путешествуя по Украине, показал красоты родной страны.

Известный украинский комментатор Виктор Вацко посетил Замок-Музей Радомисль, знаменитый единственным в Европе Музеем украинской домашней иконы, в поселке Радомышле (Житомирская область).

"Наша Украина - невероятно живописная!", - написал Вацко у себя на страничке в Instagram, прикрепив фотографию с замком.

Справка: После проведенной реставрации "Замок-музей Радомысль" представляет собой полностью восстановленное средневековое фортификационное сооружение с аутентичными интерьерами XVII-XIX веков. Замок общей площадью 2500 кв. м. не имеет рукотворного фундамента, он построен на гранитной скале, уходящей вглубь земли на километры, и способен простоять века. Внутри замка, благодаря толстым каменным стенам, целый год сохраняется одинаковая температура + 18 °. Здесь все поражает духом древности. Величественные стены, дубовые перекрытия под потолками, балконы в концертном зале и бойницы, через которые защитники когда-то отстреливались от неприятелей..

Ранее Вацко в программе Вацко Light взял интервью у автора первого гола в истории сборной Украины на чемпионатах мира Андрея Русола.