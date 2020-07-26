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Врачи клуба АПЛ придумали хитрый способ уберечь своего форварда от травм

Врачи клуба АПЛ придумали хитрый способ уберечь своего форварда от травм
Обновлено 19:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Врачи английского Вулверхэмтона придумали способ, как уберечь своего "бегунка" Адама Траоре от повреждений. Об этом сообщает The Sun.

Сегодня состоится заключительный тур английской Премьер-лиги 2019/20 и врачи Волков перед матчем Челси прибегнули к небольшой хитрости, которая обезопасит быстрого форварда Адама Траоре от захватов соперников. Не секрет, что в АПЛ судьи закрывают глаза на многочисленные "легкие" нарушения правил и быстроногие футболисты зачастую "страдают" от медлительных защитников, которые раз за раз пытаются схватить оппонента.

После серии небольших травм, в том числе и вывиха плеча врачи Вулверхэмтона решили перед играми смазывать руки Адама Траоре детским маслом, которое помогает нападающему с легкость в буквальном смысле ускользать из рук защитников. Источник в клубе отметил, что такой простой способ очень сильно помогает футболисту в борьбе с цепкими соперниками.

Отметим, матч Челси - Вулверхэмтон начался в 18:00 по киевскому времени. На момент публикации стать счет 2:0 в пользу лондонского клуба.

Ранее форвард Вулверхэмтона Рауль Хименес забил шикарный гол в ворота Бернли.

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Все по теме:

Футбол, АПЛ, Адама Траоре, ФК Вулверхэмтон.

Автор:

Телеграф
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