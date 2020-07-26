Врачи клуба АПЛ придумали хитрый способ уберечь своего форварда от травм

Врачи английского Вулверхэмтона придумали способ, как уберечь своего "бегунка" Адама Траоре от повреждений. Об этом сообщает The Sun.

Сегодня состоится заключительный тур английской Премьер-лиги 2019/20 и врачи Волков перед матчем Челси прибегнули к небольшой хитрости, которая обезопасит быстрого форварда Адама Траоре от захватов соперников. Не секрет, что в АПЛ судьи закрывают глаза на многочисленные "легкие" нарушения правил и быстроногие футболисты зачастую "страдают" от медлительных защитников, которые раз за раз пытаются схватить оппонента.

После серии небольших травм, в том числе и вывиха плеча врачи Вулверхэмтона решили перед играми смазывать руки Адама Траоре детским маслом, которое помогает нападающему с легкость в буквальном смысле ускользать из рук защитников. Источник в клубе отметил, что такой простой способ очень сильно помогает футболисту в борьбе с цепкими соперниками.

Отметим, матч Челси - Вулверхэмтон начался в 18:00 по киевскому времени. На момент публикации стать счет 2:0 в пользу лондонского клуба.

Ранее форвард Вулверхэмтона Рауль Хименес забил шикарный гол в ворота Бернли.