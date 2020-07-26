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Лестер проиграл Манчестер Юнайтед в матче за Лигу чемпионов

Лестер проиграл Манчестер Юнайтед в матче за Лигу чемпионов
19:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 26 июля, состоялись заключительные матчи английской Премьер-лиги сезона 2019/20, в частности Лестер дома принимал Манчестер Юнайтед.

Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум", завершилась победой гостей со счетом 0:2. Отметим, этот поединок определял последнего участника от Англии в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2020/21. 

Решающий гол в матче был забит с пенальти на 71-й минуте поединка. "Приговор" реализовал португальский хавбек МЮ Бруну Фернандеш, который развел мяч и Каспера Шмейхеля по разным углам. "Заработал" 11-метровый центральный защитник Лисов Джонни Эванс, который защищал цвета Красных Дьяволов с 2006 по 2015 год. Лестер атаковал и атаковал много: при счете 0:0 Джейми Варди пробил головой по невероятной траектории в "крестовину", а после пропущенного мяча хозяева имели уйму моментов для взятие ворот. Однако надежная игра вратаря Давида Де Хеа и защитников Манчестера не позволила игрокам Лестера поменять счет. На 98-й минуте встречи Шмейхель попытался на замахе убрать  Лингарда, однако ошибся и полузащитник переправил мяч в пустые ворота. В итоге Лестер проиграл Манчестеру в решающей битве со счетом 0:2.

Отметим, на 94-й минуте матча главный неудачник встречи Эванс получил прямую красную карточку за грубую игру против Мактоминейя.

Заработанный пенальти стал 14-м в сезоне АПЛ для Манчестер Юнайтед. Это новый рекорд лиги.

Таким образом, последние две путевки в ЛЧ достались Манчестер Юнайтед (3-е место, 66 очков) и Челси (4-е место, 66 очков). Лестер (5-е место, 62 очка) начнет свою еврокубковую кампанию в следующем сезоне в групповом раунде Лиги Европы.

В параллельном матче "за Лигу чемпионов" Челси разобрался с Вулверхэмтоном (2:0), врачи которого придумали хитрый способ обезопасить от травм своего нападающего.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
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