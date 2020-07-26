АПЛ 2019/20 завершена: кто отправится в еврокубки, а кто вылетел (финальная таблица)

Ливерпуль уже давно завоевал чемпионство, а вот борьба за еврокубковые места шла до последнего тура.
В заключительном туре АПЛ путевки в Лигу чемпионов сезона 2020/21 завоевали Челси и Манчестер Юнайтед, который в очном противостоянии с Лестер Сити решал судьбу попадания в ЛЧ. Кроме того, в самый престижный еврокубок ранее попали Ливерпуль (чемпион) и Манчестер Сити (второе место). В групповом этапе Лиги Европы 2020/21 точно сыграют Лисы, а Тоттенхэм будет проходить квалификационный раунд. Еще один участник ЛЕ определит финал Кубка Англии. В случае победы Арсенала над Челси, именно Канониры отправятся в еврокубки. Если Синие одержат победу, то место в Лиге Европы займет Вулверхэмптон.
Результаты матчей 38-го тура АПЛ:
По итогам сезона в Чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион Англии, -прим. ред.) отправятся Борнмут, Уотфорд и Норвич.
Из Чемпионшипа в АПЛ уже поднялись Лидс и Вест Бромвич, а последняя путевка будет разыграна в плей-офф между Брентфордом, Суонси, Фулхэмом и Кардиффом. Финал плей-офф намечен на 4-е августа.