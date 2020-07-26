АПЛ 2019/20 завершена: кто отправится в еврокубки, а кто вылетел (финальная таблица)

Сегодня, 26 июля, состоялись матчи последнего 38-го тура английской Премьер-лиги сезона 2019/20.

Ливерпуль уже давно завоевал чемпионство, а вот борьба за еврокубковые места шла до последнего тура.

В заключительном туре АПЛ путевки в Лигу чемпионов сезона 2020/21 завоевали Челси и Манчестер Юнайтед, который в очном противостоянии с Лестер Сити решал судьбу попадания в ЛЧ. Кроме того, в самый престижный еврокубок ранее попали Ливерпуль (чемпион) и Манчестер Сити (второе место). В групповом этапе Лиги Европы 2020/21 точно сыграют Лисы, а Тоттенхэм будет проходить квалификационный раунд. Еще один участник ЛЕ определит финал Кубка Англии. В случае победы Арсенала над Челси, именно Канониры отправятся в еврокубки. Если Синие одержат победу, то место в Лиге Европы займет Вулверхэмптон.

Результаты матчей 38-го тура АПЛ:

Арсенал 3 - 2 Уотфорд

3 - 2 Уотфорд Бернли 1 -2 Брайтон

Вест Хэм 1 - 1 Астон Вилла

Кристал Пэлас 1 - 1 Тоттенхэм

Лестер 0 -2 Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити 5 - 0 Норвич

Ньюкасл Юнайтед 1 - 3 Ливерпуль

1 - 3 Ливерпуль Саутгемптон 3 - 1 Шеффилд Юнайтед

3 - 1 Шеффилд Юнайтед Челси 2 - 0 Вулверхэмптон

2 - 0 Вулверхэмптон Эвертон 1 - 3 Борнмут

Финальная турнирная таблица АПЛ 2019/20

По итогам сезона в Чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион Англии, -прим. ред.) отправятся Борнмут, Уотфорд и Норвич.

Из Чемпионшипа в АПЛ уже поднялись Лидс и Вест Бромвич, а последняя путевка будет разыграна в плей-офф между Брентфордом, Суонси, Фулхэмом и Кардиффом. Финал плей-офф намечен на 4-е августа.