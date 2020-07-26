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АПЛ 2019/20 завершена: кто отправится в еврокубки, а кто вылетел (финальная таблица)

АПЛ 2019/20 завершена: кто отправится в еврокубки, а кто вылетел (финальная таблица)
21:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Сегодня, 26 июля, состоялись матчи последнего 38-го тура английской Премьер-лиги сезона 2019/20.

Ливерпуль уже давно завоевал чемпионство, а вот борьба за еврокубковые места шла до последнего тура.

В заключительном туре АПЛ путевки в Лигу чемпионов сезона 2020/21 завоевали Челси и Манчестер Юнайтед, который в очном противостоянии с Лестер Сити решал судьбу попадания в ЛЧ. Кроме того, в самый престижный еврокубок ранее попали Ливерпуль (чемпион) и Манчестер Сити (второе место). В групповом этапе Лиги Европы 2020/21 точно сыграют Лисы, а Тоттенхэм будет проходить квалификационный раунд. Еще один участник ЛЕ определит финал Кубка Англии. В случае победы Арсенала над Челси, именно Канониры отправятся в еврокубки. Если Синие одержат победу, то место в Лиге Европы займет Вулверхэмптон.

Результаты матчей 38-го тура АПЛ:

  • Арсенал 3 - 2 Уотфорд
  • Бернли 1 -2 Брайтон
  • Вест Хэм 1 - 1 Астон Вилла
  • Кристал Пэлас 1 - 1 Тоттенхэм
  • Лестер 0 -2 Манчестер Юнайтед
  • Манчестер Сити 5 - 0 Норвич
  • Ньюкасл Юнайтед 1 - 3 Ливерпуль
  • Саутгемптон 3 - 1 Шеффилд Юнайтед
  • Челси 2 - 0 Вулверхэмптон
  • Эвертон 1 - 3 Борнмут

Финальная турнирная таблица АПЛ 2019/20

Финальная турнирная таблица АПЛ сезона 2019/20

По итогам сезона в Чемпионшип (второй по силе футбольный дивизион Англии, -прим. ред.) отправятся Борнмут, Уотфорд и Норвич.

Из Чемпионшипа в АПЛ уже поднялись Лидс и Вест Бромвич, а последняя путевка будет разыграна в плей-офф между Брентфордом, Суонси, Фулхэмом и Кардиффом. Финал плей-офф намечен на 4-е августа.

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Футбол, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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