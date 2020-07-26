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Шахтер сыграл "закрытый" спарринг с Полесьем

Шахтер сыграл "закрытый" спарринг с Полесьем
22:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Чемпионы Украины продолжают подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 против Вольфсбурга.

Сегодня, 26 июля Горняки сыграли контрольный поединок с представителем Второй лиги Полесьем (Житомир). Игра проходила в закрытом режиме в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась разгромной победой "хозяев" со счетом 4:1. Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

В стане дончан забивали Майкон, Бондаренко, Коноплянка и Тете. Отметим, подопечным Луиша Каштру пришлось отыгрываться после гола Задерецкого на 19-й минуте встречи, который головой переправил мяч в ворота Пятова после подачи со стандарта.

В среду, 29 июля, Горняки проведут заключительный спарринг в рамках подготовки к матчу с Волками. На базе "Святошин" Оранжево-Черные сыграют с еще одой второлиговой командой Вересом (Ровно), Эту встречу можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте донецкого клуба, начало игры в 10:30 по киевскому времени.

Напомним, Матч Шахтер Вольфсбург состоится в Киеве на НСК "Олимпийский" 5 августа.

Ранее сообщалось, что Шевчук отказался работать с Луческу в Динамо.

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ.

Автор:

Телеграф
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