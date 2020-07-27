Руководство Барселоны оставило главного тренера на следующий сезон

Жозеп Бартомеу не собирается увольнять главного тренера.

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил поддержку наставнику команды Кике Сетьену, отметив, что клуб не рассматривает вопрос отставки специалиста.

«У Сетьена в настоящее время есть контракт с нами, который распространяется и на следующий сезон. Мы всегда говорили, что Сетьен - наш тренер, и что он будет вести нас в этой Лиге чемпионов. «Наполи» - это первый шаг, затем он продолжит в следующем сезоне», - сказал Бартомеу.

Напомним, «Барселона» возобновит сезон Лиги чемпионов ответным матчем 1/8 финала против «Наполи». Первая игра в Неаполе завершилась вничью 1:1.