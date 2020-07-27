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Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов

Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Мюнхенцы будут вынуждены обойтись без своего основного защитника.

Защитник Баварии Бенжамен Павар пропустит шесть недель из-за повреждения связок левой стопы. По информации немецких СМИ, француз пропустит завершающий этап сезона, а именно — матчи Баварии в Лиге чемпионов.

Вчера сообщалось о том, что Павар получил травму во время тренировки команды. По информации Sky Sport Deutschland француз должен был пропустить три недели, однако повреждение оказалось более серьезным.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси запланирован на 8 августа. Напомним, что в первом матче мюнхенцы на выезде обыграли Челси — 3:0.

В нынешнем сезоне Павар провел 46 матчей за Баварию во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и семью результативными передачами.

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По итогам сезона-2019/20 Бавария стала чемпионом Германии и выиграла Кубок Германии.

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ФК Бавария, Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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