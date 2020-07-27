Бавария осталась без чемпиона мира на Лигу чемпионов

Мюнхенцы будут вынуждены обойтись без своего основного защитника.

Защитник Баварии Бенжамен Павар пропустит шесть недель из-за повреждения связок левой стопы. По информации немецких СМИ, француз пропустит завершающий этап сезона, а именно — матчи Баварии в Лиге чемпионов.

Вчера сообщалось о том, что Павар получил травму во время тренировки команды. По информации Sky Sport Deutschland француз должен был пропустить три недели, однако повреждение оказалось более серьезным.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси запланирован на 8 августа. Напомним, что в первом матче мюнхенцы на выезде обыграли Челси — 3:0.

В нынешнем сезоне Павар провел 46 матчей за Баварию во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и семью результативными передачами.

По итогам сезона-2019/20 Бавария стала чемпионом Германии и выиграла Кубок Германии.