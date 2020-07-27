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Обидный ляп Шмейхеля - в обзоре матча Лестер - Манчестер Юнайтед (Видео)

Обидный ляп Шмейхеля - в обзоре матча Лестер - Манчестер Юнайтед (Видео)
Обновлено 14:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Смотреть видеообзор матча 38-го тура чемпионата Англии Лестер - Манчестер Юнайтед.

В воскресенье, 26 июля, в английской Премьер-лиге завершился футбольный сезон. В центральном матче тура встречались Лестер и Манчестер Юнайтед. В битве за Лигу чемпионов, которая состоялась на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум",  победу отпраздновали гости со счетом 0:2.

Манкунианцы владели инициативой и закономерно вышли вперед. Во втором тайме защитник Лестера Эванс сбил нападающего МЮ в своей штрафной. Арбитр показал на точку, а пенальти реализовал Фернандеш. Лестер проснулся и посыпал на ворота Де Хеа шквал атак, однако испанский кипер сегодня был непробиваемым. Уже в добавленное время Эванс был удален за грубую игру и Манчестер забил еще один гол - не обошлось и без ляпа голкипера Лисов Каспера Шмейхеля, который является сыном легендарного вратаря МЮ Петера Шмейхеля.

Видеообзор матча Лестер - Манчестер Юнайтед (0:2)

Эта победа позволила Манчестер Юнайтед (66 очков) завоевать "бронзу" АПЛ, Лестер (62 очка) - пятый.

С финальной таблицей АПЛ сезона 2019/20 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.

Автор:

Телеграф
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