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Необычный ход Коноплянки - в обзоре "закрытого" спарринга Шахтер - Полесье (Видео)

Необычный ход Коноплянки - в обзоре "закрытого" спарринга Шахтер - Полесье (Видео)
Обновлено 17:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер
Вчера, 26 июля, донецкий Шахтер провел закрытый спарринг с Полесьем на НСК "Олимпийский". Вашему вниманию видео голов этого "товарняка".

Встреча, проходившая в Киеве, завершилась разгромной победой Шахтера со счетом 4:1.

Игра проходила при полном доминировании чемпионов Украины, однако первыми открыли счет гости. На 19-й минуте Задерецкий, воспользовавшись нелепым выходом из ворот Пятова, замкнул головой навес партнера на дальней штанге. Пропущенный мяч раззадорил дончан и они принялись отыгрываться с большущим рвением. И уже через пять минут Майкон после серии отскоков с метров 15-и пробил точно в цель. 

Добить соперника получилось у Горняков лишь во втором тайме. Сначала Бондаренко на 53-й минуте точно пробил в нижний угол ворот с метров 10-и. Затем на 70-й минуте Коноплянка обманул защитника и вместо своего коронного смещения в центр прорвался в чужую штрафную и с острого угла со своей "нерабочей" ноги поразил ворота Полесья. Последний гол был забит на 80-й- минуте усилиями Тете, который не сильным, но сверхточным ударом с лету заставил капитулировать вратаря гостей.

Видео голов матча Шахтер - Полесье (4:1)

В среду, 29 июля, Шахтер проведет товарищеским матч против Вереса. На этот раз игру покажут в прямом эфире на официальном сайте донецкого клуба. 

Напомним, Горняки досрочно выиграли УПЛ 2019/20, а теперь команде Луиша Каштру предстоят решающие игры в еврокубке. Уже через неделю, 5 августа, Шахтер в Киеве примет Вольфсбург в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Первая встреча завершилась гостевой победой дончан со счетом 1:2.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Полесье.

Автор:

Телеграф
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