Идеальный штрафной Маунта - в обзоре матча Челси - Вулверхэмптон (Видео)

Вчера, 26 июля, состоялся матч 38-го тура чемпионата Англии Челси - Вулверхэмптон. Встреча, проходившая на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Оба своих мяча лондонцы забили в дополнительное к первому тайму время. Сначала полузащитник Мейсон Маунт идеально исполнил штрафной удар, а еще через три минуты нападающий сборной Франции Оливье Жиру в буквальном смысле продавил оборону Волков вместе с вратарем и удвоил преимущество Челси.

Видеообзор матча Челси - Вулверхэмптон (2:0)

Это поражение не позволило Волкам (7-е место, 59 очков) пробиться в Лигу Европы 2019/20, однако в случае победы Челси над Арсеналом в финале Кубка Англии, то Волки все-таки попадут еврокубки. Что касается Челси (66 очков), то подопечные Фрэнка Лэмпарда заняли четвертое место и добыли прямую путевку в Лигу чемпионов 2020/21.

Ранее в параллельном матче 38-го тура АПЛ Вест Хэм спасся благодаря суперголу Ярмоленко.