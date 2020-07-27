Чудо-гол Ярмоленко - в обзоре матча Вест Хэм - Астон Вилла (Видео)

В воскресенье, 26 июля, в Лондоне на "Олимпийском" стадионе Вест Хэм в рамках матча 38-го тура АПЛ принимал борющуюся за выживание в лиге Астон Виллу. Итогом встречи стала ничья 1:1, которая устроила обе команды. Вашему вниманию видеообзор этого поединка.

Астон Вилла, зная о событиях в параллельном матче Арсенал - Уотфорд любой ценой стремилась не проиграть.

Команды обменивались моментами, однако в рамке надежно действовали вратари, а у полевых футболистов был сбит прицел. Однако на 84-й минуте полузащитник бирмингемцев Джек Грилиш классным ударом с метров 15-и пробил Фабьянски. Вест Хэм тут же отыгрался: вышедший на замену украинский вингер Андрей Ярмоленко дальним ударом поразил ворота Пепе Рейны, которого дезориентировал рикошет. В итоге команды доиграли до приемлемого результата для всех: Вест Хэм не проиграл на родном стадионе, а Астон Вилла сохранила прописку в АПЛ.

Видеообзор матча Вест Хэм - Астон Вилла (1:1)

Таким образом, команды завершили сезон соседями по турнирной таблице.