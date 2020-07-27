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Гол-сказка Иммобиле - в обзоре матча Верона - Лацио (Видео)

Гол-сказка Иммобиле - в обзоре матча Верона - Лацио (Видео)
Обновлено 19:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В воскресенье, 26 июля, в Серии А состоялись заключительные матчи 36-го тура, в частности Верона принимала Лацио. Встреча, прошедшая на стадионе "Маркантонио Бентегоди", завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:5. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка, главным героем которого стал Чиро Иммобиле.

В первом тайме команды обменялись пенальти. Сначала забили хозяева усилиями Софьяна Амрабата, а в дополнительное время Чиро Иммобиле реализовал 11-метровый в составе гостей.

Второй тайм начался с гола римлян: Милинкович-Савич на 56-й минуте мощно пробил со штрафного и мяч после рикошета от спины защитника полетел в пустой угол ворот Бориса Радуновича. Еще через 8 минут Хоакин Корреа также с помощью небольшого рикошета поразил ворота Вероны. На 83-й минуте Иммобиле оформил дубль, шикарно закрутив мяч в угол ворот ударом с ходу. Уже в дополнительное время Чиро реализовал второй пенальти за игру, оформив хет-трик.

Видеообзор матча Верона - Лацио (1:5)

Эта игра носила фактически товарищеский характер, ведь оба клуба выполнили свои задачи: Лацио (4-е место, 75 очков) пробился в Лигу чемпионов, а Верона (9-е место, 46 очков) комфортно расположилась в середине турнирной таблицы.

Ранее Ювентус выиграл Скудетто, обыграв Сампдорию.

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Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, Футбол, ФК Верона.

Автор:

Телеграф
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