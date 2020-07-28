Луческу: Я не могу ничего подтвердить

Луческу не дал однозначного ответа, останется ли он тренером столичном клубе на следующий сезон или нет.
"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", - цитирует специалиста Sport24.
Напомним, накануне появилась скандальная информация о том, что Мирча Луческу отказывается тренировать киевское Динамо из-за не восприятия ультрас команды. Подобную информацию распространили румынские СМИ. Позже украинский журналист Игорь Цыганык позвонил Игорю Суркису в прямом эфире и уточнил на счет ухода Луческу. Суркис заявил, что все нормально и тренер у Динамо есть.
К слову, только на днях Мирча Луческу был назначен главным тренером киевского Динамо. До этого Луческу тренировал донецкий Шахтер.