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Луческу: Я не могу ничего подтвердить

Луческу: Я не могу ничего подтвердить
Обновлено 08:35 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Румынский специалист не смог ответить на вопрос об уходе из Динамо.

Луческу не дал однозначного ответа, останется ли он тренером столичном клубе на следующий сезон или нет.

"Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего", - цитирует специалиста Sport24.

Напомним, накануне появилась скандальная информация о том, что Мирча Луческу отказывается тренировать киевское Динамо из-за не восприятия ультрас команды. Подобную информацию распространили румынские СМИ. Позже украинский журналист Игорь Цыганык позвонил Игорю Суркису в прямом эфире и уточнил на счет ухода Луческу. Суркис заявил, что все нормально и тренер у Динамо есть.

К слову, только на днях Мирча Луческу был назначен главным тренером киевского Динамо. До этого Луческу тренировал донецкий Шахтер.

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Все по теме:

Игорь Суркис, Мирча Луческу, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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