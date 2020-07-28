Скачать
Вторник, 28.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Скрипник может сменить клуб в УПЛ
Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Пляжный волейболист Дальхаузер добыл историческую победу (Видео)
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)

"Криштиану – современный спортсмен": Пеле поздравил Ювентус с чемпионством

"Криштиану – современный спортсмен": Пеле поздравил Ювентус с чемпионством
Обновлено 08:53 Сегодня Телеграф championat.com
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с победой в Серии А.

Трёхкратный чемпион мира бразилец Пеле поздравил нападающего Криштиану Роналду и его команду «Ювентус» с победой в текущем сезоне Серии А.

«Криштиану – современный спортсмен, который демонстрирует всем, что успех всегда приходит к тем, кто полностью себя посвящает делу и любит то, что делает. Кроме того, я хочу отдать должное невероятным игрокам Дугласу Косте, Алексу Сандро и Данило Луису. Поздравляю «Ювентус» с победой в чемпионате Италии», — приводит слова Пеле A Bola.

«Ювентус» стал чемпионом Италии в девятый раз подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве.

Суркис ничего не знает об уходе Луческу

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 32 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитых мячей (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, Пеле, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
02 Чисора пугает Усика снимком из тренажерного зала (Фото)
03 Гол-сказка Иммобиле - в обзоре матча Верона - Лацио (Видео)
04 Роналду отпраздновал второе Скудетто на яхте с семьей (Фото)
05 Суркис ничего не знает об уходе Луческу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь