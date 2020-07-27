Суркис ничего не знает об уходе Луческу

Игорь Суркис заявил, что не владеет никакой информацией об уходе Мирчи Луческу.

Сегодня в румынских СМИ появилась информация об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо спустя четыре дня после своего сенсационного назначения. Причиной ухода сам Луческу назвал недружелюбную атмосферу, которая сложилась с ультрас столичной команды.

Президент киевского клуба Игорь Суркис в комментарии sport-express.ru сообщил, что не владеет информацией об уходе румынского специалиста.

Официальных комментариев пресс-служба Динамо пока не публиковала.

Напомним, Мирча Луческу официально возглавил Динамо 23 июля. После чего последовали жесткие комментарии ультрас, который назвал действие руководства вице-чемпионов Украины "плевком в глаза всех болельщиков". Фанатов Динамо в этом вопросе поддержали и бывшие игроки, в частности Артем Милевский назвал приход Луческу в киевский клуб "темными временами".

Со стороны Шахтера жестко прошелся по скандальному назначению генеральный директор Горняков Сергей Палкин, а вот Ахметов не спешит давать комментарии.