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Суркис ничего не знает об уходе Луческу

Суркис ничего не знает об уходе Луческу
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Динамо (Киев)
Игорь Суркис заявил, что не владеет никакой информацией об уходе Мирчи Луческу.

Сегодня в румынских СМИ появилась информация об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера Динамо спустя четыре дня после своего сенсационного назначения. Причиной ухода сам Луческу назвал недружелюбную атмосферу, которая сложилась с ультрас столичной команды. 

Президент киевского клуба Игорь Суркис в комментарии sport-express.ru сообщил, что не владеет информацией об уходе румынского специалиста. 

Официальных комментариев пресс-служба Динамо пока не публиковала.

Напомним, Мирча Луческу официально возглавил Динамо 23 июля. После чего последовали жесткие комментарии ультрас, который назвал действие руководства вице-чемпионов Украины "плевком в глаза всех болельщиков". Фанатов Динамо в этом вопросе поддержали и бывшие игроки, в частности Артем Милевский назвал приход Луческу в киевский клуб "темными временами"

Со стороны Шахтера жестко прошелся по скандальному назначению генеральный директор Горняков Сергей Палкин, а вот Ахметов не спешит давать комментарии.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, УПЛ, Новости Мирча Луческу.

Автор:

Телеграф
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