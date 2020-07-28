Клопп стал лучшим тренером сезона в Англии

Немец стал лучшим по версии тренеров и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ по итогам сезона, сообщает Ассоциация тренеров Англии (LMA) на своей странице в Twitter.

53-летний специалист стал лучшим тренером английской премьер-лиги-2019/20 по версии Ассоциации тренеров Англии и получил приз имени сэра Алекса Фергюсона.

«Юрген, потрясающе. С тех пор, как «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии, прошло 30 лет. Ты действительно заслужил это. Уровень производительности «Ливерпуля» был фантастическим. Ваша личность прошла через весь клуб. Думаю, это было замечательное выступление. Прощаю тебя за то, что ты разбудил меня в половине четвертого утра, чтобы сказать, что выиграл чемпионат. Ты заслужил это, отлично сработано», - приводит текст обращения Фергюсона в Клопп Sky Sports.

«Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл АПЛ, набрав 99 очков. У «Манчестер Сити», который занял второе место, 81 балл. Немецкий специалист привел «Ливерпуль» к первому чемпионскому титулу Англии за последние 30 лет.