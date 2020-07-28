Заря усилилась двумя игроками

Финансовые детали сделок не разглашаются.

Состав Зари пополнили сразу два новичка. Об этом сообщила пресс-служба луганского клуба.

В команду перешли полузащитник бельгийского Антверпена Егор Назарина и защитник македонского Вардара Жуниньо (Леовигильда Жуниор Реис Родригес). Финансовые детали сделок не разглашаются.

Контракт украинца с клубом рассчитан на три года. Егор будет выступать в Заре под 27-м номером.

Жуниньо получил двухлетний контракт и будет играть в новой команде под номером "6".

Напомним, что сезон-2019/20 Назарина провел в аренде в Карпатах. Он сыграл 16 матчей за львовян во всех турнирах и забил пять голов. Жуниньо, в свою очередь, отыграл 21 поединок в составе Вардара, забив пять мячей и отдав шесть ассистов.

Ранее сообщалось, что Заря планирует усилить состав девятью футболистами.