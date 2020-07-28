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Форвард Реала заразился коронавирусом накануне игры против Ман Сити

Форвард Реала заразился коронавирусом накануне игры против Ман Сити
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Мариано Диас заразился коронавирусом и не поможет Реалу в игре с Ман Сити

Форвард Реала Мариано Диас заразился коронавирусом и не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Нападающий сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из отпуска. С партнерами по команде с тех пор он близко не контактировал.

В нынешнем сезоне Диас отличился единственным голом в 7 матчах Бланкос во всех турнирах.

Ожидается, что Мариано может покинуть Бернабеу в конце нынешнего сезона.

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Реал проведет ответный матч с Манчестер Сити 7 августа. Первая встреча завершилась победой Горожан со счетом 2:1.

По итогам сезона в Примере подопечные Зинедина Зидана стали чемпионами Испании и опередили Барселону на пять очков.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Реал Мадрид, Мариано Диас.

Автор:

Телеграф
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