Форвард Реала заразился коронавирусом накануне игры против Ман Сити

Мариано Диас заразился коронавирусом и не поможет Реалу в игре с Ман Сити

Форвард Реала Мариано Диас заразился коронавирусом и не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Нападающий сдал положительный тест на коронавирус после возвращения из отпуска. С партнерами по команде с тех пор он близко не контактировал.

В нынешнем сезоне Диас отличился единственным голом в 7 матчах Бланкос во всех турнирах.

Ожидается, что Мариано может покинуть Бернабеу в конце нынешнего сезона.

Реал проведет ответный матч с Манчестер Сити 7 августа. Первая встреча завершилась победой Горожан со счетом 2:1.

По итогам сезона в Примере подопечные Зинедина Зидана стали чемпионами Испании и опередили Барселону на пять очков.