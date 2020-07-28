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Путь Виллиана: где будет играть экс-игрок Шахтера

Путь Виллиана: где будет играть экс-игрок Шахтера
Обновлено 15:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Виллиан может сменить клуб, но остаться в Лондоне.

31 августа заканчивается контракт бывшего полузащитника Шахтера бразильца Виллиана с лондонским Челси. 31-летний исполнитель готов продолжить карьеру в Челси, но требует 3-летний контракт. Менеджер синих Лампард, также, желает, чтобы игрок остался в команде, но руководство предлагает 2-летний контракт.

На почве разговоров о новом контракте в борьбу включился лондонский Арсенал. Об этом утверждают английские издания Goal.com и The Guardian. Таким образом, Виллиан может остаться в Лондоне на своих условиях, но при этом сменить клубную прописку.

В этом сезоне Виллиан забил 11 голов.

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Напомним, Челси находится на 4-м месте, а вот Арсенал показал худший результат - 8 место.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Виллиан, ФК Челси.

Автор:

Телеграф
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