Родригес хочет вернуться в Динамо ради Лиги чемпионов

Родригес хочет помочь "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Вингер киевского футбольного клуба "Динамо" Жерсон Родригес постарается проявить себя под началом Мирчи Луческу в составе украинского клуба.

Агент люксембуржца Ахмед Нума заявил, что его подопечный хочет выступать за киевскую команду, сообщает Football.ua.

"Родригес хочет помочь "Динамо" выйти в групповой этап Лиги чемпионов", - сказал Нума.

Вторую часть сезона-2019/2020 Жерсон Родригес провел в аренде в команде "Акарагюджю". 16 июля турецкий клуб досрочно расторг контракт с игроком из-за драки с одноклубником. В 11-ти матчах за турецкую команду футболист забил 6 мячей (4 с пенальти) и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что контракт игрока сборной Люксембурга с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.