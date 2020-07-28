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Марсело вернулся в состав Реала накануне матча Лиги чемпионов

Марсело вернулся в состав Реала накануне матча Лиги чемпионов
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Бразильский защитник Марсело пропустил две недели из-за травмы бедра.

Защитник Реала Марсело возобновил тренировки в общей группе.

В июле бразилец повредил бедро и вылетел до конца сезона в Испании. Как и ожидалось, один из лидеров команды восстановился к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне Марсело забил 2 гола и отдал 7 результативных передач в 23 матчах Бланкос во всех турнирах.

Против Манчестер Сити команда Зинедина Зидана сыграет 7 августа. Первый матч завершился победой англичан со счетом 2:1.

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По итогам сезона в Примере Бланкос стали чемпионами Испании в 34-й раз в клубной истории. Для Марсело трофей Ла Лиги стал пятым в карьере.

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Все по теме:

УЕФА, Футбол, Марсело, ФК Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
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