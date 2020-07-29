Интер обыграл Наполи и обошел Аталанту (Видео)

В предпоследнем туре чемпионата Италии Интер дома обыграл Наполи со счетом 2:0.

Интер спокойно победил Наполи в матче 37-го тура Серии А, который ничего не решал для обеих команд.

По голу в каждом из таймов забили Даниэле Д’Амброзио и Лаутаро Мартинес, вышедший на замену во второй половине.

Благодаря победе команда Антонио Конте обошла Аталанту и вернулась на 2-е место, уже не имея шансов догнать выигравший чемпионат Ювентус. Наполи остался на 7-м месте, но команда Дженнаро Гаттузо обеспечила себе путевку в группу Лиги Европы победой в Кубке Италии.

Интер — Наполи 2:0

Голы: Д'Амброзио, 11, Мартинес, 74

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Кандрева (Годин, 60), Брозович, Барелла, Бираги (Янг, 78) — Валеро (Эриксен, 88) — Лукаку (Мозес, 89), Санчес (Мартинес, 60).

Наполи: Мерет — Хисай (Малькюи, 83), Максимович, Кулибали, Мариу Руи (Гулам, 65) — Эльмас, Демме, Зьелински (Аллан, 65) — Политано (Лосано, 75), Милик (Кальехон, 83), Инсинье.

Предупреждения: Санчес, Брозович, Барелла, Бираги — Лосано.