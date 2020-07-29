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Малиновский - лучший исполнитель штрафных ударов 2020 года

Малиновский - лучший исполнитель штрафных ударов 2020 года
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер
Руслан Малиновский лидирует по голам из-за штрафной среди игроков Европы в 2020 году.

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Парма» принимала «Аталанту». Встреча прошла на стадионе «Эннио Тардини» в Парме и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 70-й минуте встречи 27-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский отличился забитым мячом со штрафного с дальней дистанции, прошив стенку из игроков «Пармы». Этот гол стал 5-м для игрока в 2020 году, забитым из-за пределов штрафной площади. По информации Opta, Малиновский является лидером среди игроков пяти лучших европейских лиг по количеству забитых мячей с дальней дистанции.

Пушечный гол Малиновского в обзоре матча Парма - Аталанта (Видео)

Напомним, что Руслан Малиновский стал игроком «Аталанты» в июле 2019 года, перейдя из бельгийского «Генка» за € 13,6 млн. В текущем сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах за клуб из Бергамо, отметившись 9 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.

Автор:

Телеграф
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