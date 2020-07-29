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Сегодня Луческу исполнилось 75 лет

Сегодня Луческу исполнилось 75 лет
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
В качестве тренера выигрывал чемпионаты Румынии, Турции и Украины (8 титулов с «Шахтером»).

Сегодня, 29 июля, день рождения празднует новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу. Луческу исполнилось 75 лет.

Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте. Во время игровой карьеры выступал за «Динамо» (Бухарест) (шестикратный чемпион Румынии), «Спортул» и «Корвинул», а также защищал цвета сборной Румынии. Играл на ЧМ-70 в Мексике.

Тренерскую карьеру Мирча Луческу начал в 1979 году. Работал с несколькими румынскими клубами и сборной Румынии (вывел ее на Евро-84), тренировал в Италии ( «Пиза», «Брешиа», «Интер»), Турции ( «Галатасарай», «Бешикташ»).

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С 2004 по 2016 годы Луческу возглавлял донецкий «Шахтер», выиграв среди прочего Кубок УЕФА-2009. Затем тренер работал в «Зените» и сборной Турции.

На прошлой неделе Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо». Впоследствии в СМИ появилась информация о преждевременной отставке Луческу, которую позже опроверг президент клуба Игорь Суркис.

Луческу сформировал свой тренерский штаб в Киеве, куда войдут, в частности, Огнен Вукоевич и Олег Гусев.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Мирча Луческу, УПЛ, ФК Динмо (Киев).

Автор:

Телеграф
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