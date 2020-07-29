Конте: После победы Аталанты над Пармой нам было непросто

Наставник «Интера» прокомментировал победу над «Наполи».

28 июля в чемпионате Италии прошел матч 37-го тура: «Интер» выиграл у «Наполи» (2:0). Наставник команды хозяев Антонио Конте прокомментировал победу так:

«Мы столкнулись с сильной командой, которая была единственной, кто в последние годы создавал конкуренцию «Ювентусу» и полна отличных игроков.

«Поэтому «Интер» заслуживает похвалу за отличную игру. После победы «Аталанты» над «Пармой» нам было непросто, так как мы были вынуждены выигрывать нашу игру. Находясь впереди, на втором месте, и когда «Юве» уже выиграл Скудетто, мы должны привыкнуть чувствовать давление команд, которые догоняют нас сзади.

Мы предстали в этом матче как сплоченная команда, и я очень рад за ребят. Выбор состава на последний тур буден сделан с некоторыми расчетами, чтобы у нас был дополнительный день отдыха для некоторых игроков. Затем у нас есть еще четыре дня и Лига Европы».