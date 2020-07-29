Малиновский: Вперед, "Богиня"

Классным штрафным украинец помог бергамаскам добыть волевую победу над Пармой.

Аталанта обыграла Парму (2:1) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

Украинский полузащитник бергамасков Руслан Малиновский вышел на поле во втором тайме и забил гол прямым ударом со штрафного. После матча хавбек прокомментировал победу своей команды.

"Мы никогда не сдаемся. Вперед, "Богиня" (прозвище Аталанты - прим.ред.)", - написал Малиновский в своем Instagram.

В текущем сезоне украинский полузащитник провел 42 матча за Аталанту во всех турнирах, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Малиновский лидирует по голам из-за штрафной среди игроков европейских чемпионатов в 2020 году.