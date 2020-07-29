Подготовка к Вольфсбургу: Шахтер обыграл Верес

Шахтер благодаря голам Тете и Соломона победил Верес.

В рамках подготовки к ответному матчу Лиги Европы против Вольфсбурга донецкий Шахтер в спарринге обыграл второлиговый Верес. Матч прошел на тренировочной базе Горняков в Святошине.

Первый тайм донецкой и ровненской команды прошел без забитых мячей, а разницу сделали вышедшие на замену в перерыве игроки Шахтера.

Счет был открыт лишь на 67-й минуте после точного удара бразильца Тете, а за 3 минуты до конца основного времени второй гол команды Каштру забил Манор Соломон.

Ранее Шахтер в спарринге на НСК Олимпийский обыграл житомирское Полесье со счетом 4:1. Верес до этого справился с командой Динамо U-21 (1:0).

Шахтер встретится с Вольфсбургом 5 августа на НСК Олимпийский. Первая встреча команд в Германии завершилась победой Горняков (2:1).

По итогам сезона 2019/20 Шахтер стал чемпионом Украины, опередив Динамо на 23 очка. Чемпионат Второй лиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а Вересу предстоит сыграть в плей-офф за право выйти в Первую лигу.

Товарищеский матч

Шахтер — Верес 2:0 (0:0)

Голы: Тете, 67, Соломон, 87