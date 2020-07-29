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Клуб сделает официальное заявление: Береза о смене Милайленко на Скрипника

Клуб сделает официальное заявление: Береза о смене Милайленко на Скрипника
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф meta-ratings.com.ua Фото: Твиттер
По всей видимости, главный тренер «Зари» будет работать в другой команде.

Почетный президент СК «Днепр-1» Юрий Береза прокомментировал информацию о том, что в скором времени пост главного тренера днепрян вместо Дмитрия Михайленко займет нынешний наставник «Зари» Виктор Скрипник.

«Пока ничего конкретного на этот счет сказать не могу. Мы еще не подвели итоги сезона, поэтому комментировать какие-то слухи не хотелось бы, хотя в интернете много подобной информации. Есть такие разговоры.

Думаю, что к концу недели по этому вопросу клуб сделает официальное заявление», – сказал Береза.

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Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата Украины «Днепр-1» занял седьмое место, уступив в стыковых матчах плей-офф за право сыграть в Лиге Европы ковалевскому «Колосу» (1:4).

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Все по теме:

Виктор Скрипник, Юрий Береза, СК Днепр-1.

Автор:

Телеграф
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