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Лунин будет играть за первую команду Реала

Лунин будет играть за первую команду Реала
Обновлено 21:04 Сегодня Телеграф Укринформ
Мадридский клуб дает большой шанс украинскому голкиперу.

Андрей Лунин и Тибо Куртуа будут вратарями «Реала» в следующем сезоне, сообщает AS.

Мадридский клуб уже проинформировал 21-летнего украинца, что его не станут отдавать в аренду, и он получит шанс проявить себя в «Реале».

«Реал» хочет, чтобы Лунин стал заменой Куртуа. По этой причине они отпустили других вратарей - Люку Зидана и Альфонса Ареоля.

Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018-го за 8,5 миллиона евро. После этого на правах аренды он играл за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

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За «Овьедо» футболист выступал с 15 января. За это время провел 6 сухих матчей, а в остальных 13-и пропустил 18 мячей.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Реал Мадрид, Андрей Лунин.

Автор:

Телеграф
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