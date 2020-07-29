Лунин будет играть за первую команду Реала

Мадридский клуб дает большой шанс украинскому голкиперу.

Андрей Лунин и Тибо Куртуа будут вратарями «Реала» в следующем сезоне, сообщает AS.

Мадридский клуб уже проинформировал 21-летнего украинца, что его не станут отдавать в аренду, и он получит шанс проявить себя в «Реале».

«Реал» хочет, чтобы Лунин стал заменой Куртуа. По этой причине они отпустили других вратарей - Люку Зидана и Альфонса Ареоля.

Лунин перешел в «Реал» из «Зари» летом 2018-го за 8,5 миллиона евро. После этого на правах аренды он играл за «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо».

За «Овьедо» футболист выступал с 15 января. За это время провел 6 сухих матчей, а в остальных 13-и пропустил 18 мячей.