Шахтер не отпустил бразильца в Баварию

Бразилец Додо мог оказаться в Баварии.

Защитник донецкого Шахтера бразилец Додо признался, что зимой мог пополнить состав Баварии, но "горняки" не отпустили его.

"Мне льстил интерес Баварии. В январе Шахтер получил от них предложение, но не отпустил меня в Германию. Я продолжаю работать.

Уважаю Шахтер, ведь именно этот клуб дал мне шанс проявить себя в Европе. Я хорошо выполняю свою работу, интерес со стороны крупных клубов еще будет.

Гранды обращают на бразильцев Шахтера внимание, ведь команда играет в Лиге чемпионов. К тому же молодым составом", - сказал Додо в интервью FOX Sports Brasil.

Стоит отметить, что на счету Додо в текущем сезоне 23 матча и один гол во всех турнирах за "горняков".

Ранее сообщалось, что экс-игрок Шахтера может оказаться в Арсенале.