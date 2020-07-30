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Милан сыграет в Лиге Европы

Милан сыграет в Лиге Европы
Обновлено 07:46 Сегодня Телеграф Укринформ
"Милан" разгромил "Сампдорию" в Серии А и сыграет в Лиге Европы УЕФА.

"Милан" крупно обыграл "Сампдорию" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А и досрочно завоевал путевку в Лигу Европы УЕФА.

Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей - 4:1.

В составе "россонери" дубль оформил Златан Ибрагимович, отличившись на 4-й и 58-й минутах, также на 52-й минуте забил Хакан Чалханоглу, а в компенсированное время голом отметился Рафаэл Леау (90+2). У хозяев единственный результативный удар на счету Кристоффера Аскильдсена (87-я минута).

"Милан" набрал 63 очка и находится на шестом "еврокубковом" месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли перед последним туром опережает "Наполи" на 4 очка.

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"Сампдория" с 41 очком располагается на 15-й позиции.

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ФК Милан, Серия А, ФК Сампдория.

Автор:

Телеграф
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