Милан сыграет в Лиге Европы

"Милан" разгромил "Сампдорию" в Серии А и сыграет в Лиге Европы УЕФА.

"Милан" крупно обыграл "Сампдорию" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А и досрочно завоевал путевку в Лигу Европы УЕФА.

Игра состоялась в Генуе и завершилась в пользу гостей - 4:1.

В составе "россонери" дубль оформил Златан Ибрагимович, отличившись на 4-й и 58-й минутах, также на 52-й минуте забил Хакан Чалханоглу, а в компенсированное время голом отметился Рафаэл Леау (90+2). У хозяев единственный результативный удар на счету Кристоффера Аскильдсена (87-я минута).

"Милан" набрал 63 очка и находится на шестом "еврокубковом" месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли перед последним туром опережает "Наполи" на 4 очка.

"Сампдория" с 41 очком располагается на 15-й позиции.