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Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
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Бабич покидает Мариуполь

Бабич покидает Мариуполь
Обновлено 08:24 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Мариуполь проиграл Колосу путевку в Лигу Европы.

Накануне в Киеве на Олимпийском состоялся последний матч сезона Колос - Мариуполь. На 95-й минуте Колос вырвал победу и путевку в квалификацию Лигу Европы УЕФА.

После матча Александр Бабич заявил, что весь тренерский состав покидает клуб, ведь контракт заканчивается. Матч против Колоса, по словам Бабича, никак не повлиял на решение. Главной причиной ухода Бабич назвал невыполнение задач по выходу в Лигу Европы.

Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)

На вопрос о переходе в Зарю, откуда уходит Скрипник (в Днепр-1), Бабич заявил, что это все слухи. Напомним, на днях появилась информация, что Виктор Скрипник сменит Зарю на Днепр-1.

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Все по теме:

Футбол, ФК Мариуполь, Александр Бабич.

Автор:

Телеграф
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