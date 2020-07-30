Одного из лидеров Динамо Вербича прооперировали

Реабилитация словенца займет три-четыре недели.

Вингер «Динамо» Беньямин Вербич рассказал клубному сайту о сроках восстановления после операции, которую ему сделали в Германии.

«У меня в течение определенного времени были проблемы с паховыми кольцами, в понедельник сделали еще одно обследование, которое подтвердило, что необходима операция.

Она прошла успешно, я все еще нахожусь в клинике в Мюнхене, но уже в четверг меня должны отпустить домой. В Киев планирую вернуться на следующей неделе, а в целом реабилитация по предварительным данным должна занять три-четыре недели», - сказал Вербич.

Вербич может пропустить начало нового сезона, который в УПЛ стартует 22 августа.

Напомним, что Вербич получил травму паха в середине июля в матче УПЛ против «Зари» (3:1). После поединка словенец признался, что играл на уколах.

В сезоне-2019/20 Вербич сыграл в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав три результативные передачи.