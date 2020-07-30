Чемпион Ювентус сдался Кальяри (Видео)

Кальяри сенсационно обыграл туринский Ювентус.

В 37-м туре итальянской Серии А Кальяри довольно сенсационно обыграл Ювентус, который был лишен мотивации, ведь досрочно оформил чемпионство.

Все голы в матче были забиты в первом тайме. Криштиану Роналду отыграл весь матч, но забить так и не смог.

Кальяри, набрав 45 очков, остается на 13-м месте и борется за топ-10. Ювентус уже чемпион.

Кальяри — Ювентус 2:0

Голы: Гальяно, 8, Симеоне, 45+2

Кальяри: Краньо — Валюкевич, Чеппителли, Клаван — Фараго, Ионицэ, Рог (Палоски, 47), Матиелло — Жоао Педро (Перейро, 88) — Симеоне (Бирса, 84), Гальяно (Ликояннис, 46)

Ювентус: Буффон — Куадрадо, Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро — Бетанкур (Пеетерс, 76), Пьянич (Занимаккья, 61), Мураторе (Матюиди, 61) — Бернардески, Игуаин (Оливьери, 88), Роналду

Предупреждения: Рог, Жоао Педро — Пьянич