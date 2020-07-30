Лечче украинца Шахова сохраняет шансы остаться в Серии А

Украинский футболист впервые за шесть матчей вышел в стартовом составе.

В предпоследнем туре итальянской футбольной Серии А клуб "Лечче", где выступает полузащитник сборной Украины Евгений Шахов, на выезде встречался с "Удинезе".

Наш футболист впервые за шесть матчей вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Его команда выиграла - 2:1, сообщает пресс-служба УАФ.

Этот успех позволил "Лечче" набрать 35 очков и приблизиться к спасительному 17-го месту на расстояние в один пункт. Впрочем, не все будет зависеть только от "Лечче". Есть два конкретных условия. Во-первых, в последнем туре "красно-желтые" обязательно должны побеждать дома "Парму". Во-вторых, "Дженоа" должна не выиграть свой домашний поединок с "Вероной".

Добавим, что в нынешнем сезоне Евгений Шахов провел в составе "Лечче" 23 матча, забил один мяч и сделал три результативных передачи.