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Лечче украинца Шахова сохраняет шансы остаться в Серии А

Лечче украинца Шахова сохраняет шансы остаться в Серии А
Обновлено 12:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Украинский футболист впервые за шесть матчей вышел в стартовом составе.

В предпоследнем туре итальянской футбольной Серии А клуб "Лечче", где выступает полузащитник сборной Украины Евгений Шахов, на выезде встречался с "Удинезе".

Наш футболист впервые за шесть матчей вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. Его команда выиграла - 2:1, сообщает пресс-служба УАФ.

Этот успех позволил "Лечче" набрать 35 очков и приблизиться к спасительному 17-го месту на расстояние в один пункт. Впрочем, не все будет зависеть только от "Лечче". Есть два конкретных условия. Во-первых, в последнем туре "красно-желтые" обязательно должны побеждать дома "Парму". Во-вторых, "Дженоа" должна не выиграть свой домашний поединок с "Вероной".

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Добавим, что в нынешнем сезоне Евгений Шахов провел в составе "Лечче" 23 матча, забил один мяч и сделал три результативных передачи.

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Все по теме:

Серия А, Футбол, Евгений Шахов, ФК Лечче.

Автор:

Телеграф
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