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Суркис объяснил назначение Луческу в Динамо

Суркис объяснил назначение Луческу в Динамо
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф football.ua
Президент киевского Динамо считает, что у Луческу все получится и клуб выйдет на новый уровень.

Президент Динамо Игорь Суркис рассказал, почему решил сделать предложение Мирче Луческу стать главным тренером команды.

"Луческу своим трудом показывал что он профессионал до мозга костей. Он завоевывал трофеи не только в Шахтере, а и в Галатасарае и Бешикташе. Мирча стремится только к победам. Я надеюсь на помощь всех структур клуба. У Луческу все получится и Динамо выйдет на новый уровень".

"Много людей не принимают это решение. Было много ненужных разговор. У нас люди не привыкли к цивилизованным отношениям. Моуриньо работал в Бенфике и Порту, Антич в Барсе, Реале и Атлетике и так далее. На сегодняшний день мы должны по-европейски смотреть на вещи".

"Все хотели, чтобы пришел титулованный тренер. Он пришел. Где он работал раньше — история. Мирче желаю успехов и всего самого лучшего. Я буду делать все возможное, чтобы у него вышло. Мирча сам понимает, что нужно возродить славу Динамо. Задачи всегда — первые места и Кубки", — сказал Суркис на пресс-конференции.

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Вашему вниманию онлайн-трансляция презентации Мирчи Луческу в качестве менеджера команды.

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Игорь Суркис, Футбол, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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