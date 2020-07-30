Суарес может сменить Барселону на клуб Бэкхэма

Луис Суарес получил предложение от Интера Майами Бэкхема.

Нападающий Барселоны Луис Суарес имеет предложение из МЛС. Его хочет заполучить Интер Майами Дэвида Бэкхема, который проводит свой дебютный сезон в истории.

Сам уругваец не хотел бы покидать каталонский клуб и намерен продлить свое соглашение с Барселоной, которое заканчивается в 2021 году.

Клуб из Флориды хотел бы заполучить 33-летнего Суареса, чтобы улучшить качество своей игры и расширить круг болельщиков.

Луис Суарес выступает за Барселону с 2014 года, куда перешел из Ливерпуля. В нынешнем сезоне на его счету 34 матча во всех турнирах за Блаугранас (19 голов и 12 ассистов).

Интер Майами в первом сезоне не сумел выйти в плей-офф МЛС, Барселона финишировала второй по итогам Примеры.