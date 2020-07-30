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Суарес может сменить Барселону на клуб Бэкхэма

Суарес может сменить Барселону на клуб Бэкхэма
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф
Луис Суарес получил предложение от Интера Майами Бэкхема.

Нападающий Барселоны Луис Суарес имеет предложение из МЛС. Его хочет заполучить Интер Майами Дэвида Бэкхема, который проводит свой дебютный сезон в истории.

Сам уругваец не хотел бы покидать каталонский клуб и намерен продлить свое соглашение с Барселоной, которое заканчивается в 2021 году.

Клуб из Флориды хотел бы заполучить 33-летнего Суареса, чтобы улучшить качество своей игры и расширить круг болельщиков.

Луис Суарес выступает за Барселону с 2014 года, куда перешел из Ливерпуля. В нынешнем сезоне на его счету 34 матча во всех турнирах за Блаугранас (19 голов и 12 ассистов).

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Интер Майами в первом сезоне не сумел выйти в плей-офф МЛС, Барселона финишировала второй по итогам Примеры.

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Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Луис Суарес.

Автор:

Телеграф
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