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Салах сменил прическу (Фото)

Салах сменил прическу (Фото)
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф championat.com
Звезда английского Ливерпуля Мохамед Салах сменил имидж.

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».

28-летний футболист решил поэкспериментировать с внешностью, и ему выбрили виски.

Саллах

Ранее Салах на протяжении нескольких лет ходил с другой причёской.

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. С красными он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Англии, ставший для клуба первым за 30 лет. В прошедшем розыгрыше Премьер-лиги форвард провёл 34 матча, забил 19 голов и отдал 10 результативных передач.

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В ходе своей карьеры Мохамед также выступал на родине за «Мокавлун», а после переезда в Европу играл за «Базель», «Челси», «Фиорентину» и «Рому». В сборную Египта вызывается с 2011 года.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Мохамед Салах.

Автор:

Телеграф
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