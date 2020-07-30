Суркис: Мне непонятны протесты ультрас

Президент киевского Динамо знает, как решить непростую ситуацию.

Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на протесты ультрас против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

"Пытался объяснить ультрас свою позицию. У нас есть сотни тысяч болельщиков. Не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики, но я не могу согласиться, что Мирча нам не подходит. Если будет успех, будут аплодисменты. Будет провал — будет критика в мой адрес".

"В Шахтере у Мирчи была история, но мне непонятны протесты ультрас. В футболе важен результат. Все должны оказать всяческую поддержку Мирче и принять мое решение. Все должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала сюда".

"Человек завоевал 32 трофея, еще не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это цивилизованно?", — сказал Суркис на пресс-конференции.

Ранее функционер киевлян заявил, что Луческу за весь период работы в Шахтере не оскорблял Динамо.