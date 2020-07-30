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Суркис: Мне непонятны протесты ультрас

Суркис: Мне непонятны протесты ультрас
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Динамо Киев
Президент киевского Динамо знает, как решить непростую ситуацию.

Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на протесты ультрас против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды.

"Пытался объяснить ультрас свою позицию. У нас есть сотни тысяч болельщиков. Не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики, но я не могу согласиться, что Мирча нам не подходит. Если будет успех, будут аплодисменты. Будет провал — будет критика в мой адрес".

"В Шахтере у Мирчи была история, но мне непонятны протесты ультрас. В футболе важен результат. Все должны оказать всяческую поддержку Мирче и принять мое решение. Все должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала сюда".

"Человек завоевал 32 трофея, еще не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это цивилизованно?", — сказал Суркис на пресс-конференции.

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Ранее функционер киевлян заявил, что Луческу за весь период работы в Шахтере не оскорблял Динамо.

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Все по теме:

Игорь Суркис, УПЛ, ФК Динамо (Киев).

Автор:

Телеграф
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