Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
Чемпион Ювентус сдался Кальяри (Видео)
Чемпион Ювентус сдался Кальяри (Видео)
Бабич покидает Мариуполь
Бабич покидает Мариуполь
Презентация Луческу в Динамо (Видео)
Презентация Луческу в Динамо (Видео)

Голевая феерия - в обзоре матча Торино - Рома (Видео)

Голевая феерия - в обзоре матча Торино - Рома (Видео)
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Вчера, 29 июля, состоялись матчи 37-го тура чемпионата Италии, в частности Торино на "Олимпийском стадионе" Турина принимал Рому. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В дебюте встречи преуспели хозяева: Алекс Беренгер вышел один на один с Лопесом и переиграл вратаря. Римляне ответили двумя точными попаданиями. Сначала Эдин Джеко после блестящей перепасовки партнеров с близкой дистанции поразил ворота Уйкани. На 23-й минуте центральный защитник Волков Крис Смоллинг головой вколотил мяч в ворота после навеса с углового.

Во втором тайме Рома забила еще один гол: Амаду Диавара реализовал 11-метровый, заработанный Джеко. На 66-й минуте защитник Торино Уилфрид Синго мощнейшим ударом прошил Лопеса с острого - вратарь не лучшим образом отбил мяч и тот оказался в воротах.

Видеообзор матча Торино - Рома (2:3)

Эта победа позволила Роме (5-е место, 67 очков) за тур до конца гарантировать себе попадание в групповой раунд Лиги Европы. Торино, в свою очередь, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 39 очками в активе.

В заключительном туре Серии А 2019/20 Рома вновь в Турине сыграет с Ювентусом (01.08.20), а Торино отправится в гости к Болонье (02.08.20).

Ранее Милан разгромил Сампдорию в предпоследнем туре чемпионата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Рома, ФК Торино, Серия А, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определено место жительства Луческу в Киеве
02 Колос на 95-й минуте вырвал путевку в Лигу Европы (Видео)
03 Шахтер не отпустил бразильца в Баварию
04 Бабич покидает Мариуполь
05 Лунин будет играть за первую команду Реала
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь