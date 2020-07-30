Голевая феерия - в обзоре матча Торино - Рома (Видео)

Вчера, 29 июля, состоялись матчи 37-го тура чемпионата Италии, в частности Торино на "Олимпийском стадионе" Турина принимал Рому. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

В дебюте встречи преуспели хозяева: Алекс Беренгер вышел один на один с Лопесом и переиграл вратаря. Римляне ответили двумя точными попаданиями. Сначала Эдин Джеко после блестящей перепасовки партнеров с близкой дистанции поразил ворота Уйкани. На 23-й минуте центральный защитник Волков Крис Смоллинг головой вколотил мяч в ворота после навеса с углового.

Во втором тайме Рома забила еще один гол: Амаду Диавара реализовал 11-метровый, заработанный Джеко. На 66-й минуте защитник Торино Уилфрид Синго мощнейшим ударом прошил Лопеса с острого - вратарь не лучшим образом отбил мяч и тот оказался в воротах.

Видеообзор матча Торино - Рома (2:3)

Эта победа позволила Роме (5-е место, 67 очков) за тур до конца гарантировать себе попадание в групповой раунд Лиги Европы. Торино, в свою очередь, занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 39 очками в активе.

В заключительном туре Серии А 2019/20 Рома вновь в Турине сыграет с Ювентусом (01.08.20), а Торино отправится в гости к Болонье (02.08.20).

Ранее Милан разгромил Сампдорию в предпоследнем туре чемпионата.