Хет-трик Кьезы и невообразимый промах Сансоне - в обзоре матча Фиорентина - Болонья (Видео)

Игра стала бенефисом нападающего Фиорентины Федерико Кьезы, который оформил хет-трик во втором тайме. Однако у гостей были просто невероятные моменты для взятия ворот Терраччано, в частности Сансоне курьезно не попал по пустым воротам с метра.
В дебюте второй половины встречи Кьеза пробил вратаря гостей ударом с рикошетом с метров 10-и. На 54-й минуте Федерико расшатал двух защитников и мощно пробил - Скорупски отбил перед собой, а форвард добил мяч в пустые ворота. На 74-й минуте Миленкович сделал счет разгромным, расстреляв ворота Болоньи с пары метров. За минуту до конца основного времени встречи Кьеза установил окончательный счет, переправив круглого в угол ворот шикарным обводящим ударом с метров 12-и .
Видеообзор матча Фиорентина - Болонья (4:0)
Эта победа позволила флорентийцам (10-е место, 46 очков) опередить Болонью (12-е место, 46 очков) в турнирной таблице Серии А.
В заключительном туре итальянского первенства Фиорентина отправится в гости к СПАЛу (02.08.20), а Болонья примет Торино (02.08.20).
Также вчера Торино в матче с пятью голами уступил Роме.