Хет-трик Кьезы и невообразимый промах Сансоне - в обзоре матча Фиорентина - Болонья (Видео)

В среду, 29 июля, состоялся матч 37-го тура чемпионата Италии Фиорентина - Болонья. Встреча, проходившая на стадионе "Артемио Франки", завершилась разгромной победой Фиалок со счетом 4:0. Вашему вниманию полный видеообзор поединка.

Игра стала бенефисом нападающего Фиорентины Федерико Кьезы, который оформил хет-трик во втором тайме. Однако у гостей были просто невероятные моменты для взятия ворот Терраччано, в частности Сансоне курьезно не попал по пустым воротам с метра.

В дебюте второй половины встречи Кьеза пробил вратаря гостей ударом с рикошетом с метров 10-и. На 54-й минуте Федерико расшатал двух защитников и мощно пробил - Скорупски отбил перед собой, а форвард добил мяч в пустые ворота. На 74-й минуте Миленкович сделал счет разгромным, расстреляв ворота Болоньи с пары метров. За минуту до конца основного времени встречи Кьеза установил окончательный счет, переправив круглого в угол ворот шикарным обводящим ударом с метров 12-и .

Видеообзор матча Фиорентина - Болонья (4:0)

Эта победа позволила флорентийцам (10-е место, 46 очков) опередить Болонью (12-е место, 46 очков) в турнирной таблице Серии А.

В заключительном туре итальянского первенства Фиорентина отправится в гости к СПАЛу (02.08.20), а Болонья примет Торино (02.08.20).

Также вчера Торино в матче с пятью голами уступил Роме.