Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков

Сегодня, 30 июля, Мирча Луческу провел онлайн пресс-конференцию, на которой ответил на множество вопросов журналистов. По итогам мероприятия болельщики Динамо штурмовали клубные соцсети.
"Адекватные фаны понимают, что Луческу чудесный вариант для Динамо, но я не понимаю, почему ультрас его не воспринимают".
"Ультрас, если вы это читаете, то послушайте. Вы только 1% фанатов Динамо, а во всей Украине есть еще 99% болельщиков. Поэтому вы не имеете права решать за всех, успокойтесь и примите все как есть."
"За то весело точно будет, а хуже и так некуда..."
"Тренировать он также будет по скайпу?"
"Удачи! Уверен, все получится."
"Как же не привычно видеть его с эмблемой Динамо."
"А это на Луческу, уже новая форма на сезон?"
Несколько пользователей обратили внимание на ужасное качество трансляции пресс-конференции.
"Снимали на что?"
"Уровень презентации - просто огонь, как будто в 1999 год вернулся."
Напомним, Луческу пару дней назад едва не покинул Динамо спустя четыре суток после назначения. Президент Динамо Игорь Суркис лично вмешался в ситуацию и сохранил пост для румынского специалиста.