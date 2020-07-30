Презентация Луческу в Динамо: реакция болельщиков

Далеко не все болельщики Динамо в восторге от назначения Мирчи Луческу, однако нашлись и те, кто поддержал румынского специалиста.

Сегодня, 30 июля, Мирча Луческу провел онлайн пресс-конференцию, на которой ответил на множество вопросов журналистов. По итогам мероприятия болельщики Динамо штурмовали клубные соцсети.

"Адекватные фаны понимают, что Луческу чудесный вариант для Динамо, но я не понимаю, почему ультрас его не воспринимают".

"Ультрас, если вы это читаете, то послушайте. Вы только 1% фанатов Динамо, а во всей Украине есть еще 99% болельщиков. Поэтому вы не имеете права решать за всех, успокойтесь и примите все как есть."

"За то весело точно будет, а хуже и так некуда..."

"Тренировать он также будет по скайпу?"

"Удачи! Уверен, все получится."

"Как же не привычно видеть его с эмблемой Динамо."

"А это на Луческу, уже новая форма на сезон?"

Несколько пользователей обратили внимание на ужасное качество трансляции пресс-конференции.

"Снимали на что?"

"Уровень презентации - просто огонь, как будто в 1999 год вернулся."

Напомним, Луческу пару дней назад едва не покинул Динамо спустя четыре суток после назначения. Президент Динамо Игорь Суркис лично вмешался в ситуацию и сохранил пост для румынского специалиста.