Бриллиантовый гол Берарди - в обзоре матча Сассуоло - Дженоа (Видео)

Уже в первом тайме "середняк" Серии А забил аутсайдеру два мяча. Сначала на 26-й минуте Хамед Траоре ударом из пределов вратарской замкнул навес с правого фланга. Затем на 39-й минуте Доменико Берарди шикарным ударом с линии штрафной поразил "девятку" ворот Перина.
Во втором тайме неприличным счет сделал Франческо Капуто, который оформил дубль. На 66-й минуте нападающий реализовал выход один на один, а через 11 минут "повторил" свой гол. Между забитыми мячам Капуто отличился Джакомо Распадори, поразивший угол ворот гостей ударом с острого угла.
Видеообзор матча Сассуоло - Дженоа (5:0)
Голы: Траоре, 26, Берарди, 39, Капуто, 66, 77, Распадори, 74.
Таким образом, над Дженоа (17-е место, 36 очков) нависла угроза вылета из Серии А. Сассуоло с 51 очком - восьмая.
В следующем туре Дженоа примет Верону (02.08.20), а Сассуоло также дома сыграет с Удинезе (02.08.20).