Бриллиантовый гол Берарди - в обзоре матча Сассуоло - Дженоа (Видео)

Вчера, 29 июля, Сассуоло в рамках матча 37-го тура чемпионата Италии принимал Дженоа. Встреча, проходившая на стадионе "Мапеи", завершилась со счетом 5:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Уже в первом тайме "середняк" Серии А забил аутсайдеру два мяча. Сначала на 26-й минуте Хамед Траоре ударом из пределов вратарской замкнул навес с правого фланга. Затем на 39-й минуте Доменико Берарди шикарным ударом с линии штрафной поразил "девятку" ворот Перина.

Во втором тайме неприличным счет сделал Франческо Капуто, который оформил дубль. На 66-й минуте нападающий реализовал выход один на один, а через 11 минут "повторил" свой гол. Между забитыми мячам Капуто отличился Джакомо Распадори, поразивший угол ворот гостей ударом с острого угла.

Видеообзор матча Сассуоло - Дженоа (5:0)

Голы: Траоре, 26, Берарди, 39, Капуто, 66, 77, Распадори, 74.

Таким образом, над Дженоа (17-е место, 36 очков) нависла угроза вылета из Серии А. Сассуоло с 51 очком - восьмая.

В следующем туре Дженоа примет Верону (02.08.20), а Сассуоло также дома сыграет с Удинезе (02.08.20).

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