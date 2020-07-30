Гол и ассист Иммобиле и Корреа - в обзоре матча Лацио - Брешия (Видео)

Претендент на "серебро" в Серии А Лацио скромно расправился с аутсайдером лиги, забив в ворота соперника по голу в каждом из таймов. На 17-й минуте Хоакин Корреа здорово обыгрался в чужой штрафной с Чиро Иммобиле и с близкой дистанции поразил ворота Андреначчи. А на 83-й минуте Иммобиле в касание пробил с метров 14-и после блестящей проникающей передачи Корреа.
Таким образом, оба игрока в этом матче отметились голом и результативной передачей.
Видеообзор матча Лацио - Брешия (2:0)
По итогам 37-го тура Лацио (4-е, 78 очков) продолжает бороться за второе место в Серии А. Брешия (19-е место, 24 очка) уже давно лишилась шансов на сохранение прописки в лиге.
В следующем туре Орлы отправятся в гости к Наполи (01.08.20), а Брешия примет Сампдорию (01.08.20)
Ранее Лечче украинца Шахова в матче "за жизнь" в Серии А победил Удинезе.