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Гол и ассист Иммобиле и Корреа - в обзоре матча Лацио - Брешия (Видео)

Гол и ассист Иммобиле и Корреа - в обзоре матча Лацио - Брешия (Видео)
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
В среду, 29 июля, состоялась встреча 37-го тура чемпионата Италии Лацио - Брешия. Матч, проходивший в Риме на "Олимпийском" стадионе завершился со счетом 2:0. Вашему вниманию видео голов и обзор этого поединка.

Претендент на "серебро" в Серии А Лацио скромно расправился с аутсайдером лиги, забив в ворота соперника по голу в каждом из таймов. На 17-й минуте Хоакин Корреа здорово обыгрался в чужой штрафной с Чиро Иммобиле и с близкой дистанции поразил ворота Андреначчи. А на 83-й минуте Иммобиле в касание пробил с метров 14-и после блестящей проникающей передачи Корреа.

Таким образом, оба игрока в этом матче отметились голом и результативной передачей.

Видеообзор матча Лацио - Брешия (2:0)

По итогам 37-го тура Лацио (4-е, 78 очков) продолжает бороться за второе место в Серии А. Брешия (19-е место, 24 очка) уже давно лишилась шансов на сохранение прописки в лиге.

В следующем туре Орлы отправятся в гости к Наполи (01.08.20), а Брешия примет Сампдорию (01.08.20)

Ранее Лечче украинца Шахова в матче "за жизнь" в Серии А победил Удинезе.

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Все по теме:

ФК Лацио, Серия А, Футбол, ФК Брешия.

Автор:

Телеграф
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